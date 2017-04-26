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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева решение следственного судьи Соломенского райсуда столицы об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в виде личного поручительства министров и народных депутатов.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

«Сегодня, 26 апреля, прокуроры САП подали в Апелляционный суд города Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины», - говорится в сообщении.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что с юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании.

«Этим решением было фактически легализовано давление на суд со стороны народных депутатов, как инструмента побуждения к принятию определенного решения, а точнее - ограничению в выборе меры пресечения со стороны судьи», - заявил Холодницкий.

САП требует отмены решения суда первой инстанции и вынесения нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

 

 
ForUm

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