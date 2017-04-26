Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время участия вместе с белорусским лидером в мероприятиях по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
«Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы, украинцы, сейчас боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За освобождение украинского Донбасса и Крыма. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием агрессии против Украины. Уверен, что мы вместе укротим и этого демона», - подчеркнул Порошенко.
«Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства. Подчеркиваю, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», – заявил Глава Украинского государства.
«Я получил твердое подтверждение и заверения от президента Беларуси. Никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустят миролюбивый народ Беларуси и ее опытный и достопочтенный президент Лукашенко», - отметил Президент.
Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество с Беларусью. «А линия Киев-Минск - это ось добра, дружбы и мира», - добавил он.
В свою очередь Лукашенко отметил, что украинцы знают о позиции белорусского народа. «Мир, мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов ни были чужими людьми», - подчеркнул он.
«Мы родные люди. Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе - помочь вам обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем - вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко заверил в готовности Беларуси делать все возможное для достижения мира. «Украинская земля для меня не чужая - здесь зарыты, между Киевом и Черниговом, корни и моих предков. Мы будем следовать курсу дружбы, взаимного сотрудничества. Мы всегда будем жить как добрые соседи - соседей не выбирают, они от Господа. Поэтому, будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями», - добавил он.
Напомним, ранее Порошенко выразил уверенность, что белорусский лидер, невзирая на давление России, не позволит ей использовать территорию Беларуси для недружелюбных действий относительно Украины.
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