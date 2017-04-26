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Табачный дистрибьютор «Тедис Украина» уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании «Тедис». Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины», - отметил он.

Также, по его словам, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании «Тедис» - граждан РФ.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, должностным лицам ООО «Тедис Украина» сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики.

«Получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении генеральному директору и члену дирекции - директору дирекции указанного общества в совершении уголовных преступлений, в частности, уклонении от уплаты налогов, а также в фиктивном предпринимательстве», - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина».

 
ForUm

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