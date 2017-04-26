НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 2,8% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса НАК дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

По сравнению с ценами на апрель этого года, в мае 2017 года цены уменьшены на 2,8%.

Так, минимальная цена будет составлять 7456,8 грн, а максимальная – 8282,4 грн.

Напомним, «Нафтогаз» снизил на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений на 9,8-10,3%.