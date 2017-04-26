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В ноябре 2017 года конфайнмент Чернобыльской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного посещения зоны отчуждения ЧАЭС с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Это даст возможность безопасно проводить работы внутри», - сказал Порошенко и отметил, что во время проведения работ, в том числе и над саркофагом внутри, ни один работник не получил статуса ликвидатора, не получил опасной дозы радиации.

Президент подчеркнул, что после введения в эксплуатацию конфайнмента - это гарантирует как минимум 100 лет безопасного использования: «Защищать нас, наших детей, внуков и правнуков».

Глава государства отметил, что объект «Укрытие» - один из самых амбициозных инженерных проектов в истории человечества.

Он поблагодарил каждую из 40 стран-доноров, которые объединились вокруг благородной цели - защиты человечества от радиоактивных последствий трагедии. Он отметил, что это еще одно доказательство того, насколько вопрос экологической безопасности должно быть приоритетом в мировой политике.

Напомним, 29 ноября 2016 года завершился процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.
ForUm

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