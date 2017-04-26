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Одесский городской совет на сессии вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

На рассмотрение депутатов этот незапланированный вопрос вынес бывший секретарь горсовета и временный мэр весной 2014 года Олег Брындак, сообщает Укринформ.

В частности, в Одессу «вернулись» улицы 25-й Чапаевской дивизии, Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, и тому подобное.

В таблице переименований против этих названий стоят отметки: «Не подпадает под действие Закона «О декоммунизации», или «историко-топонимическая комиссия горсовета не рекомендует переименовывать».

По его словам, переименование, которые прошли по распоряжению Саакашвили, были приняты без учета мнения одесситов, местного самоуправления и топонимической комиссии горсовета. Поэтому было предложено переименовать все эти улицы обратно - дав им, по возможности, старые, дореволюционные названия.

После обсуждения вопроса решение поддержали 46 депутатов.

Решением сессии они утвердили названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т. д) на украинском и русском языках.

В рамках данного решения восемь Чапаевских переулков, которые распоряжением Саакашвили получили имена погибших в АТО защитников Украины, стали Старокозацкими.

Стоит отметить, что в Одессе таки будет ул. Небесной сотни - это бывшая ул. Карла Либкнехта. Переулок Либкнехта стал переулком Героев Крут.

Напомним, в мае 2016 года Саакашвили своим распоряжением переименовал около 300 улиц в населенных пунктах Одесской области, включая областной центр.
ForUm

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