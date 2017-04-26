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Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. Об этом сообщили в среду в Совете ЕС.

Решение было принято без обсуждения.

В частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина), сообщает УНИАН.

«В Правила (ЕР) N 539/2001 внести следующие изменения: (а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалена. (б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется «Украина», - говорится в проекте документа.

Сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
ForUm

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