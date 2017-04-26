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Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 месяца до 30 июня 2017 года», – написал он.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

 
ForUm

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