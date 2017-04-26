Луганская ТЭС, расположенная в городе Счастье, может прекратить работу. Об этом во время общения с журналистами в Кабмине заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 112 Украина.
По его словам, причиной такого решения может стать отсутствие возможности поставки антрацита на ТЭС в Счастье - для этого нет соответствующей логистики.
«На сегодняшний день на антрацитовой группе у нас работает только «Луганка». Сейчас у нас идет вопрос воды, водоканала, не идет оплата. И один из вопросов, который будет стоять в Минске сегодня, это в том числе, мы с одной стороны не можем «Луганку» обеспечить антрацитовой группой угля, нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории, или территории России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемую территорию», - пояснил министр.
«Если не будет решен этот вопрос, то это будет стоять очень остро. Может быть такое, что мы остановим «Луганку», - добавил он, объяснив, что со стороны подконтрольной территории нехватка электроэнергии может компенсироваться за счет Северодонецкой ТЭС. Там можно включить блок на газовом угле, а также частично за счет Славянской ТЭС.
Напомним, 18 апреля сообщалось, что запасов дефицитного антрацитового угля на складах Луганской ТЭС хватит на 44 суток работы.
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