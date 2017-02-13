Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

Введение ЧП было инициировано Минэнергоугля.

По информации руководителя «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, запасов антрацита на ТЭС Украины хватит примерно на 40 суток.

Напомним, в ночь на 13 февраля в селе Чонгар около границы с оккупированным Крымом произошел конфликт между крымскотатарскими активистами общественной организации «Аскер» и военными ВСУ.

Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию крымскотатарской общественной организации «Аскер». В оперативном командовании «Юг» опровергли эту информацию, заявив, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана. Позже он заявил, что инцидент исчерпан.

Журналист Осман Пашаев сообщил, что захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко. Майор извинился за свое поведение.

Совет безопасности ООН одобрил представленную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из Российской Федерации.

Исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных и международно признанных границах. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Российской Федерации об ограничении транзита.

Блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения следующего транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней. Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В связи с тем, что некоторые распорядители бюджетных средств не подали вовремя бюджетные паспорта, они не смогут получить необходимое финансирование, сообщает пресс-служба Министерства финансов.