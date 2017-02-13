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Украина подала иск во Всемирную торговую организацию  против Российской Федерации об ограничении транзита, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Украина направила требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 «Россия - мероприятия по транзитного движения»)», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с момента применения Украиной положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом с 1 января 2016 года, РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию Российской Федерации в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016  – и в Кыргызскую республики. По оценкам экспертов около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

Минэкономразвития в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно упомянутых ограничений.

«Поскольку на первом этапе РФ не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов», - пояснили в МЭРТ.

«С момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и, безусловно, должны быть отменены», - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против Российской Федерации за последнее время. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина направила требование к ВТО о консультациях с Российской Федерацией.

 
ForUm

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