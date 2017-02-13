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Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Об этом заявил председательствующий на заседании штаба вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«У меня несколько простых предложений. Первое – это по представлению «Укрэнерго» тех мероприятий, которые могут быть задействованы в результате введения чрезвычайных мер в энергетике, – подать этот порядок мероприятий в протокол. Второе – в связи с тем, что сроки у нас абсолютно определенные, я считаю, что сегодня мы должны дать указание штабам по чрезвычайным ситуациям, техногенных ситуаций в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Черкасской  Сумской областях провести заседание штабов и просмотреть кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Зубка, это касается, в первую очередь обеспечения населения энергоснабжением и теплом. Также министр подчеркнул, что нужно рассмотреть режимы работы промышленных предприятий на этих территориях

«Третье – рекомендовать внести министру энергетики на заседание Кабминета Министров введения чрезвычайных мер в энергетике», – подытожил он.

Отметим, ближайшее заседание Кабмина пройдет завтра, 14 февраля.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение Кабинетом Министров режима чрезвычайного положения в энергетической сфере Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны.

В конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.
ForUm

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