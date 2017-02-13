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Запасов антрацита на ТЭС Украины хватит примерно на 40 суток. Об этом на заседании Антикризисного штаба заявил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«У нас общий запас 842 тыс. т в среднем хватит вроде как на 40 суток. Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовых станциях колеблется от 14 до 100 дней при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций ниже минимального определенного правилами рынка и состава оборудования на минимально технологически допустимом составе оборудования», - сказал он.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уточнил, что запасы антрацита составляют 927 тыс. т. 

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение Кабинетом Министров режима чрезвычайного положения в энергетической сфере Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны.

В конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.
ForUm

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