также в разделеОбщество
13 февраля. Картина дня 16
В НОТУ прокомментировали уход организаторов «Евровидения»: Нет времени выяснять отношения 24
Конфликт на Чонгаре: полиция проверяет найденное оружие 32
Синоптики обещают потепление до 13 градусов 30
Одесский суд продлил содержание под стражей для 5 обвиняемых по делу 2 мая 11
Кириленко: Кадровые изменения не повлияют на качество проведения «Евровидения» 18
Порошенко ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности 25
Начальнику управления ГФС сообщили о подозрении за непредставление декларации 16
Билеты на «Евровидение» начнут продавать 14 февраля 13
В составе ВМС могут создать крымское подразделение 20
Завтра на Грибовичской свалке начнут укреплять дамбу 11
Суд арестовал квартиру Калетника 42
На Донбассе задержали члена НВФ, который издевался над военнопленными 28
Часть команды организаторов «Евровидения-2017» заявила о прекращении работы 100
В Украину идет потепление 57
В штабе АТО предупредили, что ВСУ будут открывать ответный огонь 147
Решение об отмене депортации Жадана из Беларуси принималось «на высшем уровне» 24
В штабе АТО опровергли информацию о применении ВСУ «Точки-У» 122

Командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился перед крымскими татарами за инцидент на базе на Чонгаре. 

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал журналист Осман Пашаев.

«За вчерашнее приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем», — сказал Шпанко.

Координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что инцидент исчерпан – у них нет проблем с ВСУ.

Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

Журналист Осман Пашаев сообщил, что захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

95
Теги
Ботинки зимние