Командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился перед крымскими татарами за инцидент на базе на Чонгаре.

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал журналист Осман Пашаев.

«За вчерашнее приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем», — сказал Шпанко.

Координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что инцидент исчерпан – у них нет проблем с ВСУ.

Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

Журналист Осман Пашаев сообщил, что захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко.