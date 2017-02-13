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Совет безопасности ООН одобрил представленную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак.

Об этом сообщает миссия Украины в ООН в своем Twitter.

«Совбез ООН принял резолюцию 2341 об усиленной защите критической инфраструктуры от террористических атак, внесенную Украиной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это «первая в истории резолюция Совета безопасности ООН по защите критической инфраструктуры от террористических атак». Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористических атак против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН, сообщает УНИАН.

Подчеркивается, что резолюция направлена «на обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение или нарушение функционирования критической инфраструктуры».

Также среди элементов резолюции: повышение уровня осведомленности государств о террористических угрозах; усиление устойчивости критической инфраструктуры до террористических атак, укрепление потенциала государственного и частного секторов государств для противостояния террористическим угрозам, укрепление международного и регионального сотрудничества, усиление открытого обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами и правоохранителями.

По данным МИД Украины, на открытых дебатах Совета безопасности ООН на тему «Защита критической инфраструктуры от террористических атак» председательствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
ForUm

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