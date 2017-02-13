Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных и международно признанных границах. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поблагодарил молдавским партнерам за твердую позицию в поддержке суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства.

«Я хочу напомнить, что Молдова решительно поддержала нашу независимость и в марте 2014 года, когда проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, и в декабре 2016 года, когда не просто поддержала резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, но и выступила соавтором указанной резолюции», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Украина и Молдова не просто соседние страны - наши народы объединяет крепкие культурные и исторические корни, проверенные не одним столетием.

«К сожалению, наш общий регион стал ареной противостояния двух мировоззренческих концепций. Первая из них – это демократические ценности, права человека и движение в будущее. Вторая - тоталитаризм, диктат и возвращение в прошлое», - отметил Президент.

По словам Порошенко, сейчас мы стали свидетелями попыток разжечь пожар межэтнической и межчеловеческой ненависти на пространстве от Донбасса до берегов Днестра. «Трудно представить, куда бы пришел этот пожар, если бы не стойкость и героизм украинских воинов», – добавил он.

Глава государства также отметил, что четверть века назад Молдова столкнулась с похожими испытаниями, потеряв часть своей суверенной территории. «Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран», - сказал он.

«Эти попытки, я на этом хотел бы особо подчеркнуть, обречены на поражение. Украина и Молдова и будут восстановлены в своих суверенных и международно признанных границах. Хочу еще раз подчеркнуть: Крым, так же как и Донбасс - это Украина. Все демократическое мировое сообщество разделяет и поддерживает эту позицию. А те, кто не согласен - оказываются по другую сторону цивилизационного измерения», - заявил Порошенко.

Президент сообщил также, что во время встречи с руководителем молдавского правительства обсудили историю и взаимодействие в решительных попытках восстановить территориальную целостность Молдовы. Он отметил, что российские войска все еще находятся на территории Молдовы. И даже внесение изменений в национальное законодательство о нейтральном статусе государства, а также соответствующие изменения Конституции Молдовы, еще в 1994 году, не помогли.

«И только решительные объединенные действия позволят восстановить территориальную целостность Молдовы. Я хотел бы твердо подчеркнуть позиции Украины, которая поддерживает и будет делать все для того, чтобы территориальная целостность, независимость и суверенитет Молдовы были незыблемыми», - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина активно и решительно будет работать, в том числе и в формате «5 + 2».

В свою очередь, премьер-министр Молдовы сообщил, что во время переговоров стороны подробно остановились на процессе мирного урегулирования приднестровского конфликта в формате «5 + 2» и поблагодарил за твердую, последовательную позицию Украины в поддержку территориальной целостности Республики Молдова.

«Мы с Украиной должны быть примером соблюдения международного права в нашем регионе», - сказал Филипп и отметил, что история в сложном геополитическом регионе доказала, что наша региональная солидарность помогает совместно бороться с препятствиями на пути сохранения территориальной целостности обеих стран.

При этом глава молдавского правительства выразил слова поддержки территориальной целостности Украины и в очередной раз озвучил четкую позицию Молдовы по Крыму: «Республика Молдова признает и соблюдает территориальную целостность и независимость Украины». При этом он напомнил позицию Молдовы в поддержку территориальной целостности Украины во время голосования резолюции Генассамблеи ООН в марте 2014 и совместное с Украиной авторство декабрьской резолюции о правах человека в Крыму в 2016 года.

Филипп отметил, что Молдова и в дальнейшем готова поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и подтвердил готовность помогать.