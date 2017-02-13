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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«13 февраля 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из Российской Федерации. Члены МКМТ согласились, что для обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Напомним, 27 декабря 2016 года МКМТ после длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений, которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.

Как указывается, результаты антидемпингового расследования показали, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений. Однако МКМТ также признала необходимость учитывать текущую ситуацию на рынке – поставки из России покрывают 80-90% всех поставок удобрений в Украине, чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на удобрения в стране.

Позже, 23 января 2017 года, Министерство аграрной политики и продовольствия направило в МКМТ обращение о временном приостановлении действия антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ. Одновременно Минагрополитики разработало проект закона о мерах по содействию диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений, которые сейчас проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Отметим, согласно решению МКМТ с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет устанавливались следующие пошлины: для ОАО «Куйбышевазот» (Тольятти) – 4,19%, ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская обл.) и ОАО «Невиномысский Азот» (Ставропольский край) – 18,78%, других российских предприятий – 31,84%.
ForUm

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