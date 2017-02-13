Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что в ночь с 12 на 13 февраля на Чонгаре случился инцидент между военнослужащими ВСУ и членами общественной организации «Аскер». Об этом он написал в Facebook.

«Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана», - рассказал он.

По словам Чубарова, в ходе инцидента военнослужащими ВСУ были повреждены отдельные сооружения и имущество организации «Аскер», предпринимались попытки применения физической силы к ее членам.

Он добавил, что в настоящее время на месте инцидента работают представители национальной полиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции «Гражданская блокада «Крыма» Ленур Ислямов.

Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер». Отмечается, что на подразделение ВСУ напали вооруженные члены НВФ.