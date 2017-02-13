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Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения следующего транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Bloomberg, сообщает УНИАН

По информации агентства, Гонтарева отметила, что транш может прийти после того, как совет МВФ утвердит его в конце февраля или в начале марта. 

Как ранее сообщал ForUm, 9 февраля директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

 
ForUm

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