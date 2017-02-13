Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об обнаруженном ходе инцидента между украинскими военными и крымскотатарской общественной организацией «Аскер» в селе Чонгар оружии, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«По факту выявленного и изъятого возле села Чонгар оружия и боеприпасов следственным отделением Генического ОП ГУНП в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что с целью исследования предметов, которые по внешним признакам напоминают огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены баллистические и взрывотехнические экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия по установлению происхождения изъятых предметов.

Напомним, в ночь ан 13 февраля в селе Чонгар возле границы с оккупированным Крымом произошел конфликт между крымскотатарскими активистами общественной организации «Аскер» и военными ВСУ.

Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию крымскотатарской общественной организации «Аскер». В оперативном командовании «Юг» опровергли эту информацию, заявив, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана. Позже он заявил, что инцидент исчерпан.

Журналист Осман Пашаев сообщил, что захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко. Майор извинился за свое поведение.