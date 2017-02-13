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На подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались совершить атаку представители незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг», комментируя информацию некоторых СМИ о том, что якобы ВСУ напали на крымскотатарский батальон «Аскер».

«Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что представители формирования были задержаны и разоружены.

«Сообщение о нападение Вооруженных сил Украины на общественную организацию «Аскер» является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины», - сказано в сообщении.

Ранее сайт Український Південь сообщил со ссылкой на главу представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджита Сулейманова о якобы нападении ВСУ на общественную организацию «Аскер» в Чонгаре.
ForUm

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