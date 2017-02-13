Исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на сайт «Общественное вещание», об этом говорится в официальном заявлении команды «Евровидения», подписанном 13 февраля 2017 года.

«Мы, команда «Евровидения», для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы уходим из этого проекта и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса», - говорится в заявлении.

Авторы объясняют свое решение тем, что в декабре 2016 года у них «забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине». Имя руководителя проекта не названо, но 15 декабря 2016 года заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины был назначен Павел Грицак, который стал ответственным за производство музыкальных, спортивных программ, документальных фильмов, подготовку к песенному конкурсу «Евровидение-2017», а также за коммерческую деятельность НСКУ.

Как отмечается, что начиная с июня 2016 года проведен большой объем организационной, юридической и информационной работы по подготовке к проведению «Евровидению» в Украине.

Однако в декабре, после подтверждения от Европейского вещательного союза, что песенный конкурс действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа команды была полностью заблокирована.

«Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (ПАО «НОТУ»), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта. За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь - декабрь 2016 года, новое руководство конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки», - пишут авторы заявления.

Они сообщают, что «команда не может принять подобное назначение», и отмечают, что «принципы транспарентности, способность решать профессиональные задачи и вызовы должны стать основой для проведения «Евровидения-2017».

«Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров – все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине», - отмечается в заявлении.

Как известно, 2 декабря 2016 года первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин и заместитель гендиректора НТКУ Виктория Романова были официально назначены исполнительными продюсерами песенного конкурса «Евровидение-2017». Романова с 2007 года является главой украинской делегации на «Евровидении». Харебин работает в НТКУ первым заместителем генерального директора с 2015 года.

Председатель комиссии с преобразования НТКУ в ПАО НОТУ, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко 15 декабря 2016 года назначил Александра Мельничука и Павла Грицака заместителями генерального директора НТКУ.

Павел Грицак был назначен ответственным за производство музыкальных, спортивных программ, документальных фильмов, подготовку к песенному конкурсу «Евровидение-2017», а также за коммерческую деятельность НТКУ. Грицак - украинский бизнесмен, журналист и кинопродюсер, медиаменеджер, член оргкомитета «Евровидение-2017». В 2002-2005 годах работал в НТКУ директором Дирекции международных отношений, организовывал совместную работу телекомпании с международными организациями, трансляции Олимпийских игр и «Евро-2004», первые трансляции украинских телепрограмм за рубежом, первую трансляцию в Украине «Евровидение-2002». В 2005-2007 годах работал на должности вице-президента НТКУ и исполнительного продюсера «Евровидения-2005». В 2007-2016 годах работал в медиабизнесе.