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В связи с тем, что некоторые распорядители бюджетных средств не подали вовремя бюджетные паспорта, они не смогут получить необходимое финансирование, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Распорядители бюджетных средств, которые не подадут бюджетные паспорта в надлежащем виде до завтра, не смогут получить финансирование в соответствии с законом. Это касается всех без исключения органов», – подчеркнули в министерстве.

По данным Минфина, на утверждение паспортов, согласно закону, главным распорядителям отводится 45 дней (до 15 февраля).

«Министерство финансов неоднократно обращало внимание на необходимость своевременного утверждении паспортов бюджетных программ. Бюджетный процесс должен быть ответственным и прозрачным. Министерство финансов информирует общественность обо всех этапах бюджетного процесса и в частности о состоянии представления и утверждения бюджетных паспортов», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 10 февраля в Минфин в установленные сроки не представлены 159 (34%) паспортов, в том числе 43 – в связи с непринятием порядков использования средств.

«В случае возникновения проблем с финансированием, просьба обращаться к соответствующему распорядителю средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде», – сказано в сообщении.
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