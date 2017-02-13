Инцидент на Чонгаре между военнослужащими ВСУ и крымскотатарским батальоном исчерпан. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей», - написал он.
По его словам, в ожидании такого решения члены общественной организации «Аскер» проводили военную подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП «Чонгар», «Чаплынка» и «Каланчак» в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом.
«При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением «Аскер» был, мягко говоря, неудобен», - подчеркнул Чубаров.
Председатель Меджлиса заявил, что нежелательными «аскеровцы» стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе.
«Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить «Аскер» за пределы занимаемых ими мест дислокаций. Хорошо то, что инцидент исчерпан, но плохо то, что некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар. Такие действия нами будут решительно пресекаться», - пообещал он.
По его информации, к 11.00 место базирования общественного объединения «Аскер» на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения «Аскер» и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана вернулись к ежедневным занятиям и обеспечению жизнедеятельности лагеря дислокации.
Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».
В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.
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