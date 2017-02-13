Захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко. Об этом в Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.
«Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. «Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду» - рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю», - написал он.
Журналист также пообещал выложить в сеть видео произошедшего инцидента.
Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».
В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.
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