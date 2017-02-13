также в разделеОбщество
САП направила в суд дело врио ректора НАУ 4
Инцидент на Чонгаре исчерпан 34
На фронте деэскалация – НВФ не применяют артиллерию 23
НАПК направило в суд протоколы на сотрудников Высшего хозсуда из-за е-деклараций 18
Российский писатель пошел воевать за НВФ 85
В результате атаки на базу крымскотатарского батальона никто не пострадал 34
Нацгвардейцы задержали женщину, разыскиваемую за сотрудничество с «ЛНР» 55
В РФ заявили, что нашли доказательства применения ВСУ «Точки-У» 83
Чубаров подтвердил инцидент между ВСУ и крымскотатарским батальоном 448
До конца отопительного сезона пересчитывать субсидии не будут 24
Молдаванин пытался ввезти в Украину георгиевские ленты 168
В Херсоне неизвестные ограбили ювелирку 70
Великобритания заявляет о росте кибератак со стороны РФ 24
В Авдеевке восстановили почти 150 домов 29
Уровень воды в закарпатских реках снизился 26
10 февраля. Картина дня 130
Посольство пригласило Филлипса на «интервью» в СБУ 79
Зорян и Шкиряк: Соцсети бурно отреагировали на конфуз росСМИ 458

Захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко. Об этом в Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.

«Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. «Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду» - рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю», - написал он.

Журналист также пообещал выложить в сеть видео произошедшего инцидента.

Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

254
Теги
Ботинки зимние