Захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко. Об этом в Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.

«Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. «Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду» - рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю», - написал он.

Журналист также пообещал выложить в сеть видео произошедшего инцидента.

Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.