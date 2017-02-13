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Блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Куда поставляется эта электроэнергия? В дома, квартиры украинских граждан. То есть речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, означает остановку и веерные отключения по всей территории страны. Нужно войну украинским гражданам, у которых должны быть свет и тепло», - сказал Гройсман.

Глава Кабмина добавил, что Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы – города, производящие теплоэнергию на угле. Он отметил, что переход на газ может привести к росту цен на тепло или электроэнергию.

Премьер подчеркнул, что правительство будет искать выход из этой ситуации. нужно для производства металлургии в стране, надо определить перечень этих товаров и обеспечить публичное продвижение в Украине», - убежден Гройсман. Он заверил, что эти предприятия зарегистрированы в Украине и платят налоги.

Гройсман сообщил, что 13 февраля энергетический штаб рассмотрит ситуацию с блокированием поставок угля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что в  Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса.

В конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

 
ForUm

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