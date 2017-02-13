также в разделеОбщество
13 февраля. Картина дня 16
Конфликт на Чонгаре: полиция проверяет найденное оружие 32
Синоптики обещают потепление до 13 градусов 30
Одесский суд продлил содержание под стражей для 5 обвиняемых по делу 2 мая 11
Кириленко: Кадровые изменения не повлияют на качество проведения «Евровидения» 18
Порошенко ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности 25
Начальнику управления ГФС сообщили о подозрении за непредставление декларации 16
Билеты на «Евровидение» начнут продавать 14 февраля 13
В составе ВМС могут создать крымское подразделение 20
Завтра на Грибовичской свалке начнут укреплять дамбу 11
Суд арестовал квартиру Калетника 42
На Донбассе задержали члена НВФ, который издевался над военнопленными 28
Часть команды организаторов «Евровидения-2017» заявила о прекращении работы 100
В Украину идет потепление 57
В штабе АТО предупредили, что ВСУ будут открывать ответный огонь 147
Решение об отмене депортации Жадана из Беларуси принималось «на высшем уровне» 24
В штабе АТО опровергли информацию о применении ВСУ «Точки-У» 122
Глава Херсонской ОГА прокомментировал инцидент на Чонгаре 91

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2017», а «выяснять отношения» нет времени. Об этом представители НОТУ сказали во время брифинга по поводу заявления части команды НОТУ о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

«Я не знаю, по крайней мере, по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу», - сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак и выразил благодарность ивент-команде.

Он отметил, что проходили определенные дискуссии, в частности, и с этой командой, которая занималась мероприятиями, - относительно места проведения определенных мероприятий конкурса, сообщает УНИАН.

На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. «На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась событием, - кого они могли бы посоветовать», - сказал представитель НОТУ.

Говоря, в частности, об исполнительном продюсере «Евровидения-2017» Виктории Романовой, он отметил, что это, в определенной степени, «потеря в команде «Евровидения», но мы должны двигаться дальше».

«Во второй половине декабря прошлого года я был приглашен как антикризисный менеджер... Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая то, сколько времени у нас остается до старта «Евровидения», мы должны каждый день принимать определенные решения», - сказал Грицак.

Он также отметил, что в письме сотрудников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов. «Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все», - сказал заместитель гендиректора.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором «Евровидения» и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения. «У нас нет времени выяснять отношения», - сказала она.

Бычок добавила: «Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский. – Ред.), Харебин (исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Александр Харебин – Ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка... в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести».

Кроме того, она добавила, что никаких официальных заявлений об увольнении к ней, как к руководителю, не поступило. «Наши сотрудники, которые являются штатными сотрудниками, - они остаются работать. Трое людей - Харебин, Асман (коммерческий директор НТКУ Ирина Асман) и Романова - я сегодня с Викторией Романовой провела еще раз переговоры - они остаются, у нас есть огромные международные проекты, они остаются работать. Будет желание работать на песенном конкурсе «Евровидение» - просим, пожалуйста, приходите», - сказала Бычок.

Напомним, сегодня, 13 февраля, исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения песенного конкурса «Евровидение-2017». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние