В Национальной общественной телерадиокомпании Украины подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2017», а «выяснять отношения» нет времени. Об этом представители НОТУ сказали во время брифинга по поводу заявления части команды НОТУ о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

«Я не знаю, по крайней мере, по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу», - сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак и выразил благодарность ивент-команде.

Он отметил, что проходили определенные дискуссии, в частности, и с этой командой, которая занималась мероприятиями, - относительно места проведения определенных мероприятий конкурса, сообщает УНИАН.

На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. «На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась событием, - кого они могли бы посоветовать», - сказал представитель НОТУ.

Говоря, в частности, об исполнительном продюсере «Евровидения-2017» Виктории Романовой, он отметил, что это, в определенной степени, «потеря в команде «Евровидения», но мы должны двигаться дальше».

«Во второй половине декабря прошлого года я был приглашен как антикризисный менеджер... Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая то, сколько времени у нас остается до старта «Евровидения», мы должны каждый день принимать определенные решения», - сказал Грицак.

Он также отметил, что в письме сотрудников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов. «Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все», - сказал заместитель гендиректора.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором «Евровидения» и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения. «У нас нет времени выяснять отношения», - сказала она.

Бычок добавила: «Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский. – Ред.), Харебин (исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Александр Харебин – Ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка... в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести».

Кроме того, она добавила, что никаких официальных заявлений об увольнении к ней, как к руководителю, не поступило. «Наши сотрудники, которые являются штатными сотрудниками, - они остаются работать. Трое людей - Харебин, Асман (коммерческий директор НТКУ Ирина Асман) и Романова - я сегодня с Викторией Романовой провела еще раз переговоры - они остаются, у нас есть огромные международные проекты, они остаются работать. Будет желание работать на песенном конкурсе «Евровидение» - просим, пожалуйста, приходите», - сказала Бычок.

Напомним, сегодня, 13 февраля, исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения песенного конкурса «Евровидение-2017».