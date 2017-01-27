Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.

Правительство выделит Львову участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме.

В Генеральной прокуратуре заявили о передаче защите бывшего президента Виктора Януковича уточненного подозрения в государственной измене.

Умер бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству утвердить одобренные на сегодняшнем заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.

У народного депутата от фракции БПП Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью.

В Украине разработан законопроект, предусматривающий отмену государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 63 обстрела позиций сил АТО, в результате двое военнослужащих погибли.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных.

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Перезахоронение состоится 29 января в Киеве на Лукъяновском кладбище.

Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.

Дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривен.

Руководителей госпредприятия в зоне ЧАЭС поймали на взятке в 700 тысяч.