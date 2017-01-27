также в разделеОбщество
Суд снял арест с 60 миллионов, предназначенных для «Охматдета» 9
Гриневич рассказала о новой программе обучения для старшеклассников 22
Названа предварительная причина смерти Болотова 189
Завтра в Украине потеплеет 29
Суд арестовал пенсионный счет Фучеджи 13
ГПСУ: Двое из задержанных в аэропорту россиян служили в разведке 56
Супрун обвинила полицию в давлении на Минздрав 25
Трое подозреваемых по делу ГПЗКУ арестованы с альтернативой залога 17
Умер бывший глава «ЛНР» Болотов 128
Украинские военные усилили охрану морских рубежей 27
Руководителей госпредприятия в зоне ЧАЭС поймали на взятке в 700 тысяч 47
Тука предлагает заплатить переселенцам за брошенное в зоне АТО жилье 40
Турчинов отжался 25 раз 39
Чиновнице МинАП светит 12 лет тюрьмы 20
В грузовике гумконвоя Ахметова везли рации для НВФ 74
В Днипре нашли тайник со взрывчаткой 34
Пограничники задержали в киевских аэропортах 6 россиян 73
ОБСЕ предупреждает, что Донецкая область может остаться без воды 36

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.

Правительство выделит Львову участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме.

В Генеральной прокуратуре заявили о передаче защите бывшего президента Виктора Януковича уточненного подозрения в государственной измене.

Умер бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству утвердить одобренные на сегодняшнем заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.

У народного депутата от фракции БПП Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью.

В Украине разработан законопроект, предусматривающий отмену государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 63 обстрела позиций сил АТО, в результате двое военнослужащих погибли.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных.

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Перезахоронение состоится 29 января в Киеве на Лукъяновском кладбище.

Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.

Дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривен.

Руководителей госпредприятия в зоне ЧАЭС поймали на взятке в 700 тысяч.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Ботинки зимние