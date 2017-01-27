Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены прибыл в международный аэропорт «Борисполь», сообщает ВВС Украина.

Ранее сообщалось, что Александра Олеся перезахоронят на территории Лукьяновского заповедника.

Александр Олесь (псевдоним Александра Кандыбы) умер в 1944 году и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Как сообщал ForUm, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы в начале января 2017 года.

По сообщениям, после эксгумации там похоронили чеха украинского происхождения, который до недавнего времени платил ренту за могилу поэта.

Кабинет Министров выделил Министерству иностранных дел 60 тыс. грн для доставки в Украину останков писателя Александра Олеся и его жены, Киевской горгосадминистрации на их перезахоронение – 80 тыс. гривен.