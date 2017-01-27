Администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных в против России. Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News.
«Снятие санкции находится в стадии рассмотрения», - отметила Конвей, сообщает УНИАН.
Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.
По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.
В то же время Песков заявил, что ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.
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