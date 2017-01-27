Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству утвердить одобренные на сегодняшнем заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.

Как сообщает пресс-служба СНБО, на заседании были рассмотрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года.

«Среди определенных в государственном оборонном заказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа», - говорится в сообщении.

В частности, государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Кроме того, решением СНБО предусмотрено начать «Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года».

Кабинету Министров Украины поручено с учетом недофинансирования государственного оборонного заказа в 2016 году внести соответствующие коррективы в «Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года».