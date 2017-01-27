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Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Штайнмайера от должности главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю, сообщает Радио Свобода.

На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Напомним, бывший глава МИД ранее был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ.

Штайнмайер, бывший лидер германской Социал-демократической партии, имеет один из самых высоких рейтингов популярности в немецкой политике.

Президент Германии избирается сроком на пять лет Федеральным собранием— конституционным органом, созываемым специально для этой цели. Президент ФРГ исполняет представительские функции и обладает правом помилования заключенных.
ForUm

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