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Дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривень Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель дефицита госбюджета оказался ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 триллиона гривен, годовой дефицит госбюджета составил 3% ВВП.

Также Госказначейство приводит показатели сводного бюджета, согласно которым его дефицит за 2016 год составил 54,683 миллиарда гривен, что в 1,8 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 30,898 миллиарда гривен.

Напомним, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября 2016 года составил 9,988 миллиарда гривен, дефицит госбюджета - 45,543 миллиарда гривен.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагал доходы на уровне 607,966 миллиарда гривен, расходы – 681,461 миллиарда гривен, предельный объем дефицита – 83,694 миллиарда гривен, потолок государственного и гарантированного государством долга – 1,946 триллиона гривен.
ForUm

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