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Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам диагностического обследования АО «Фортуна-банк», проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Согласно диагностическому обследованию, все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

АО «Фортуна-банк» подало в Нацбанк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков – связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка.

«Однако совершенные руководством АО «Фортуна-банк» и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года», - отметили в НБУ.

Учитывая вышеизложенное, правление приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Нацбанк отмечает, что 91% (2167 человек) всех вкладчиков АО «Фортуна-банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн.

 
ForUm

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