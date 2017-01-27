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Перезахоронение писателя Александра Олеся состоится в воскресенье, 29 января, в Киеве на Лукьяновском кладбище. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Евгений Нищук.

«29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронение Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под проводом Филарета и около 13:30 на Лукьяновском кладбище пройдет общественное прощание», - сообщил Нищук, передает 112 Украина. 

По его словам, это место будет подготовлено как Аллея почетных перезахоронений. 

Напомним, урна с прахом писателя Александра Олеся и его супруги сегодня прибыла в Киев. 
ForUm

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