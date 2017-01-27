За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 63 обстрела позиций сил АТО, в результате двое военнослужащих погибли, сообщает пресс-центр штаба.

«Российско-оккупационные войска, игнорируя все договоренности, большинство обстрелов ведут именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии», - говорится в сводке.

Так, на мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Широкино, а из 122 миллиметровой – Талаковку. Из минометов различных калибров НВФ вели огонь по Лебединском, Красногоровке, Талаковке и Водяном. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю. А по Новотроицком огонь вел снайпер.

На луганском направлении НВФ подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 «Град» Новозвановка, выпустив в сторону позиций ВСУ 20 снарядов.

«Здесь же боевики применили и 122 миллиметровую артиллерию: Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов», - сообщили в штабе.

На донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – Новгородское, Каменку и Авдеевку.