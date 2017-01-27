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Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины», – отметила она.

По словам Гитлянской, украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. «Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме», – подчеркнула спикер.

«Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать «третья» сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом», – подытожила Гитлянская.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях. 

26 января Министерство иностранных дел Украины направило на обработку в компетентные органы ноту польского внешнеполитического ведомства относительно запрета на въезд в страну Хоме. 
ForUm

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