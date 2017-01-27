Национальный банк Украины правильно обеспокоен процентной политикой государственных банков, завышающих стоимость привлечения средств от клиентов. Однако, только констатации фактов в данном случае недостаточно. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Он напомнил, что в ПриватБанке собралась пестрая команда из приватовцев, нацбанковцев и минфиновцев под предводительством финансиста, который очень давно не управлял живым банком. Над ними поставили многочисленных иностранных надзирателей, чтобы они могли контролировать эксперимент по национализации. Но никто нынешнему руководству Приватбанка не поставил внятных задач.

«Сказал ли кто-то этим уважаемым людям, какую бизнес-модель нужно выстроить в Днепре? Очевидно, что не прибыльный банк, который можно будет потом выгодно продать. Потому что при максимальной депозитной ставке на рынке заработать невозможно. Можно только раздуваться в размерах и потом списать свои долги за счет государства, как это сделал Коломойский», - считает он.

«Теперь чиновники искренне удивляются, почему же государственные банки между собой конкурируют. Потому что в государственной экономике можно конкурировать только за государственные же потоки! Потому что люди, называющие себя рыночниками, возродили громадный госсектор. И сейчас Украина куда ближе к экономике советского образца, чем любая другая страна в регионе. Но даже в этой уродливой конструкции правительство не удосужилось сделать главный элемент – разработать план дальнейшего развития своей же собственности», - отметил Арбузов.

По его мнению, несложно предсказать, что будет дальше.

«У госбанков будут убытки, нулевое рыночное кредитование, конкуренция за денежные потоки госмонополий и бюджетов, а также вложение ликвидности в ценные бумаги государства. А при любой нестабильности госбанки будут приходить за деньгами к правительству и НБУ. Потому что кризис 2008 года ничему не научил нынешние власти», - написал Сергей Арбузов в Facebook.