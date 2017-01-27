также в разделеОбщество
Трое подозреваемых по делу ГПЗКУ арестованы с альтернативой залога 10
Украинские военные усилили охрану морских рубежей 6
Руководителей госпредприятия в зоне ЧАЭС поймали на взятке в 700 тысяч 17
Тука предлагает заплатить переселенцам за брошенное в зоне АТО жилье 26
Турчинов отжался 25 раз 23
Чиновнице МинАП светит 12 лет тюрьмы 14
В грузовике гумконвоя Ахметова везли рации для НВФ 53
В Днипре нашли тайник со взрывчаткой 24
Пограничники задержали в киевских аэропортах 6 россиян 60
ОБСЕ предупреждает, что Донецкая область может остаться без воды 28
В Украине могут отменить три государственных праздника 296
Прах Александра Олеся вернули в Украину 40
Из Львова уже вывезли почти половину мусора 52
НВФ не пропустили в «ДНР» гумконвой ООН 139
Заммэра Ужгорода пришел в прокуратуру 29
Дело Онищенко: Суд арестовал экс-заместителя главы «Укргаздобычи» 128
Судья по делу Штепы взял самоотвод 41
29-летний прокурор в Кривом Роге погорел на взятке 69

Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию экс-главы «ДНР» Александра Бородая.

Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главы ЛНР в пятницу, 27 января. Причины смерти Болотова выясняются.

«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса», - отметил он.

В апреле 2014 года Болотов участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока».

14 августа Болотов заявил, что уходит в отставку с должности «председателя ЛНР» из-за ранения.

После консультаций с соратниками он предложил, чтобы «республику» возглавил Игорь Плотницкий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Ботинки зимние