Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию экс-главы «ДНР» Александра Бородая.

Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главы ЛНР в пятницу, 27 января. Причины смерти Болотова выясняются.

«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса», - отметил он.

В апреле 2014 года Болотов участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока».

14 августа Болотов заявил, что уходит в отставку с должности «председателя ЛНР» из-за ранения.

После консультаций с соратниками он предложил, чтобы «республику» возглавил Игорь Плотницкий.