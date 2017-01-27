Правительство выделит Львову участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания Львовской областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием Львовского городского головы Андрея Садового, председателя областной государственной администрации Олега Синютки и народного депутата Украины Олега Березюка.

«Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев», - говорится в Twitter Гройсмана.

Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу.

Міська влада візьме зобов'язання створити полігон за 6 місяців — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 января 2017 г.





Премьер подчеркнул, что проблема с мусором не нова – она является сложной в течение не менее 10 лет.

«Этим вопросом надо было заниматься 10 лет назад, а возможно и 20, - отметил он. - Эта техногенная угроза возникла не в мае, а за много лет до этого. Если бы был системный подход тех, кто отвечает за это, возможно, трагедии не было бы допущено», - сказал он.

Также, по словам премьера, нужно решить вопрос рекультивации полигона, в частности осуществить ряд задач по технологической пересыпке, дегазации и т.п.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.

25 января, глава ОГА Олег Синютка пообещал очистить Львов от мусора за 7 дней.

В ситуацию вмешался Президент.