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У народного депутата от фракции БПП Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

«Кононенко сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось… отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз», - написала она.

По информации источников Кошкиной, отравление не произошло одномоментно – ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее – попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более», - отметила журналист.
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