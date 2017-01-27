также в разделеОбщество
27 января. Картина дня 12
Суд снял арест с 60 миллионов, предназначенных для «Охматдета» 9
Гриневич рассказала о новой программе обучения для старшеклассников 22
Завтра в Украине потеплеет 29
Суд арестовал пенсионный счет Фучеджи 13
ГПСУ: Двое из задержанных в аэропорту россиян служили в разведке 56
Супрун обвинила полицию в давлении на Минздрав 25
Трое подозреваемых по делу ГПЗКУ арестованы с альтернативой залога 17
Умер бывший глава «ЛНР» Болотов 128
Украинские военные усилили охрану морских рубежей 27
Руководителей госпредприятия в зоне ЧАЭС поймали на взятке в 700 тысяч 47
Тука предлагает заплатить переселенцам за брошенное в зоне АТО жилье 40
Турчинов отжался 25 раз 39
Чиновнице МинАП светит 12 лет тюрьмы 20
В грузовике гумконвоя Ахметова везли рации для НВФ 74
В Днипре нашли тайник со взрывчаткой 34
Пограничники задержали в киевских аэропортах 6 россиян 73
ОБСЕ предупреждает, что Донецкая область может остаться без воды 36

Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался от сердечного приступа.

«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», - сказал глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик, сообщает Ren.tv.

Напомним, сегодня, 27 января, российские СМИ сообщили о смерти Болотова.

сегодня стало известно Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

189
Теги
Ботинки зимние