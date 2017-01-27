Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался от сердечного приступа.
«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», - сказал глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик, сообщает Ren.tv.
Напомним, сегодня, 27 января, российские СМИ сообщили о смерти Болотова.
сегодня стало известно Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер.
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