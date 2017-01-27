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В Украине разработан законопроект, предусматривающий отмену государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Нами уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине». В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос», - рассказал он.

По словам Вятровича, стоит отменить государственные праздники 1 мая и 8 марта, а оставить важные для становления украинской государственности даты.

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого», - рассказал директор института Национальной памяти.

Вятрович отметил, что опыт «отхода» от советских праздников в нашей стране уже есть.

«Украина спокойно избавилась от 23 февраля. Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле», - подытожил он.

Напомним, 26 мая 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4722, которым предлагается установить рабочими днями 1-2 и 9 мая.
ForUm

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