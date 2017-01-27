Сегодня, 26 января, сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» задержали за получение взятки двух руководителей Государственного специализированного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат». Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Спасибо руководству и оперативникам Департамента защиты экономики Нацполиции за профессиональную разработку и разоблачение двух «руководителей взяточников» с госпредприятия «Чернобыльский спецкомбинат» совместно со следователями военной прокуратуры Центрального региона», – отметил он.

По информации Матиоса, директор и заместитель требовали и получили от коммерческого предприятия «откат-взятку» в сумме около 700 тыс. грн за законно выигранный тендер на поставку топлива. «Оба задержаны следователями военной прокуратуры «на горячем», деньги изъяты», – подчеркнул он.

«Чернобыль – зона не только современного саркофага защиты от радиации, но теперь уже нельготного проживания мутационных коррупционных крыс», – подытожил Матиос.