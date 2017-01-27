Адвокат Виктора Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении государственной измены. Об этом заявил прокурор ГПУ Максим Крым, сообщает 112 Украина.

«Прибыв в помещение ГПУ (адвокат. - Ред.) письменно подтвердил факт нежелания получать указанное сообщение. Вместе с тем одновременно данное сообщение также было направлено по почте, по адресу осуществления адвокатской деятельности ими. Поэтому ГПУ приняты меры по вручения данного сообщения», - отметил прокурор.

«Факт отказа по любым причинам никоим образом не влияет на дальнейшее осуществление досудебного расследования... Согласно постановлению следственного судьи о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование, все процессуальные документы с момента вынесения соответствующего постановления вручаются непосредственно защитникам», - заявили в прокуратуре.

Отметим, что в то же время защита Януковича снова указывает на то, что измененный текст подозрения не вручен и требуют вручения «с соблюдением определенного Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке - в порядке международной правовой помощи».

«Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины «в порядке международной правовой помощи», - сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Игорь Федоренко.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила, что в пятницу вручит защите экс-президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.