также в разделеОбщество
НАБУ задержало помощницу судьи на взятке в $23 тысячи 42
В полиции Олевска провели кадровые чистки 33
Обвиняемая в убийстве двух милиционеров Заверуха вышла на свободу 963
Опрос: 62% украинцев не курят, а 16% не употребляют алкоголь 22
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 37
Муженко отжался 22 раза и передал эстафету Грицаку 38
На Киевщине подростки задержали полицейского-педофила 103
На Тернопольщине будут «охотиться» за львовским мусором 24
В СЦКК заявили об угрозе экологической катастрофы на Донбассе 31
СБУ проверяет высказывания Пинчука 44
Перевозчиков Киевщины заподозрили в ценовом сговоре 38
СБУ: Обнародованные в соцсетях списки пленных не соответствуют действительности 34
НАБУ задержало одного из бывших руководителей ГПЗКУ 34
Пресс-служба: Блокирование «Фейсбука» Медведчука — борьба со свободой слова 55
Почти 4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи 30
Задержаны еще трое подозреваемых по «газовому делу» Онищенко 67
Пропагандиста Филлипса выгнали из парламента Британии 40
Инспекцию ВСУ не пустили на место дислокации артиллерии в Ростовской области 103

Владельцы авто с иностранными номерами утром перекрыли въезды в Киев и подожгли покрышки. Позже они переместились к зданию Кабинета Министров. К вечеру движение автотранспорта на въездах в Киев было полностью возобновлено.

Президент Петр Порошенко убежден, что для отмены санкций против страны-агрессора России нет причин.

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна.

Верховный суд Великобритании постановил, что правительству этой страны потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза.

СБУ начала процедуру заочного осуждения гражданина Украины лидера так называемого «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева.

ПАО «Киевводоканал» начало проверки водопользования в квартирах, в которых не установлены счетчики воды.

Министерство обороны заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России.

Детективы НАБУ задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО «Укргаздобыча».

Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.

Пророссийского блогера-пропагандиста Грэхема Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в Харькове.

Объявлены номинанты на премию «Оскар».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Ботинки зимние