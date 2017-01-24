Владельцы авто с иностранными номерами утром перекрыли въезды в Киев и подожгли покрышки. Позже они переместились к зданию Кабинета Министров. К вечеру движение автотранспорта на въездах в Киев было полностью возобновлено.

Президент Петр Порошенко убежден, что для отмены санкций против страны-агрессора России нет причин.

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна.

Верховный суд Великобритании постановил, что правительству этой страны потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза.

СБУ начала процедуру заочного осуждения гражданина Украины лидера так называемого «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева.

ПАО «Киевводоканал» начало проверки водопользования в квартирах, в которых не установлены счетчики воды.

Министерство обороны заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России.

Детективы НАБУ задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО «Укргаздобыча».

Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.

Пророссийского блогера-пропагандиста Грэхема Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в Харькове.

Объявлены номинанты на премию «Оскар».