Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

«Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове», - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Вместе с Украиной за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин соревновались такие страны, как Турция и Россия. Однако, подавляющее большинство голосующих членов Исполнительного комитета EUBC отдало свой голос именно за Харьков.

Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, Чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14 - 26 июня 2017 года.