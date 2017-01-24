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Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

«Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове», - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Вместе с Украиной за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин соревновались такие страны, как Турция и Россия. Однако, подавляющее большинство голосующих членов Исполнительного комитета EUBC отдало свой голос именно за Харьков.

Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, Чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14 - 26 июня 2017 года.

 

 
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