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Движение автотранспорта на въездах в Киев полностью возобновлено.

Об этом в Facebook сообщает Госагентство автомобильных дорог «Укравтодор».

«Движение автотранспорта на подъездных путях к г. Киеву осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18; М-05 Киев – Одесса, км 13 (пгт. Чабаны); М-06 Киев – Чоп, км 19; М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 19 км», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на въездах в Киев проходили акции протеста относительно урегулирования вопроса транзита автомобилей с иностранной регистрацией. Движение транспорта было затруднено.
ForUm

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