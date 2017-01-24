В польском Жешуве пятеро мужчин избили трех студентов из Украины. Об этом сообщает Польское радио.
Инцидент произошел в минувшую субботу ночью, около 3.00, неподалеку от студенческого клуба «Pod Palmą».
Пятеро мужчин задели трех украинских студентов, спрашивая, чей Львов: польский или украинский. Когда студенты ответили, что украинский, их избили.
О происшествии в полицию сообщила работница общежития.
Правоохранители просмотрели записи видеонаблюдения и оказалось, что камеры зафиксировали преступление. Вскоре патруль комиссариата остановил пятерых молодых мужчин для проверки документов. Их задержали для выяснения обстоятельств происшествия.
Все они являются местными жителями. После допроса районная прокуратура Жешува предъявила им обвинения в избиении на национальной почве. Мужчины признали свою вину. За совершенное преступление им грозит до 5 лет лишения свободы. По решению прокурора, они находятся под полицейским надзором.
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