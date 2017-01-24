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Генеральной прокуратурой Украины согласовано ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) гражданина Украины лидера так называемого «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).

По данным ГПУ, установлено, что он, находясь в Донецке, в течение февраля-марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, который сопровождался сопротивлением представителям правоохранительных органов.

«Такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловили создание террористической организации «ДНР», – сказано в сообщении.
ForUm

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